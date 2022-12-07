«التوثيق الثقافي - الواقع والآفاق» عنوان أولى ندوات مركز البحوث والمعلومات

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح مركز البحوث والمعلومات والتوثيق بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالتعاون مع الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والأرشيف موسمه الثقافي بندوة علمية حملت عنوان «التوثيق الثقافي – الواقع والآفاق».

تأتي الندوة ضمن سلسلة الموسم الثقافي الحالي المتضمن عددًا من الندوات وورش العمل والمؤتمرات، حظيت بحضور مكثف من المختصين والمثقفين والمهتمين، ووكيلي وزارة الثقافة لشؤون الفنون والمسرح ولشؤون البرامج والأنشطة وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب وموظفي وزارة الثقافة، وفقا لبيان من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

وشهدت هذه الندوة تقديم خمس ورقات بحثية في إطار خطة المركز الرامية إلى التقاء الخبراء والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والتوثيق وتبادل الآراء والأفكار العلمية، وصولًا إلى المشروع الوطني الذي يعتزم المركز إطلاقه بهدف توثيق المشهد الثقافي الذي سيوفر مؤشرات ومعلومات تفصيلية للاستعانة بها في تقدير مدخلات ومخرجات الخارطة الثقافية الليبية، سعيًا إلى تحقيق الرؤيا العامة لقطاع الثقافة.

وفي مستهل الندوة ألقى مدير عام المركز الأستاذ خليفة شناك، كلمة أكد من خلالها أهمية بذل مزيد من الجهد للمحافظة على التراث الثقافي وحمايته، مشيدًا بدور وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في جوانب الثقافة والتنمية المختلفة، مؤكدًا على أهمية مساهمة الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والتوثيق في هذه الندوة العلمية ودورها الفاعل في نجاحها.

مخازن الآثار

من جانبه أكد حسن السعفي، مدير الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والتوثيق، في كلمته ضرورة وأهمية تعريف الأجيال الحالية والمقبلة بتراثها المادي واللامادي والطبيعي، تعزيزًا للروح الوطنية والإنسانية، مجددًا الدعوة إلى جميع المهنيين والمختصين للمساهمة والتفاعل مع مثل هذه الأنشطة والمشروعات.

هذا وبدأت فعاليات هذه الندوة بورقة قدمها الدكتور عابدين الشريف، أستاذ الإعلام بالجامعات الليبية، بعنوان تجارب محلية في التوثيق الإعلامي في ليبيا، فيما قدم الورقة الثانية الدكتور عماد بشير عبر تطبيق «زووم»، تحدث فيها عن الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسسات المعلومات وإسهاماتها في دعم برامج حفظ التراث الثقافي مع إضاءات حول لجنة (أفلا) لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

أما الورقة الثالثة فقدمها أبو القاسم يوشع، رئيس جمعية «غدامس للتراث والمخطوطات»، تناول فيها تجربة الجمعية في حفظ التراث الوطني «الوثائق والمحفوظات نموذجًا»، فيما قدم الورقة الرابعة خبير الآثار بمصلحة الآثار الليبية رمضان الشيباني، تناولت مشروع توثيق ورقمنة مخازن الآثار بالسرايا الحمراء، فيما تناولت الورقة الخامسة للدكتور فتحي أبو زخار، مدير عام المركز الليبي للدراسات الأمازيغية، تناولت دور المركز الليبي للدراسات الأمازيغية في توثيق اللغة والثقافة الأمازيغية.

حامد أوحيدة

وفي لمسة وفاء تؤكد أسمى معاني التقدير والاحترام والعرفان، تم تقديم درع الثقافة وشهادة تقدير للراحل حامد أوحيدة لإسهاماته في هذا الجانب خاصة التوثيق الثقافي.

وأفرزت الندوة عددًا من التوصيات المهمة، التي أكدت على نشر ثقافة الوعي بأهمية وقيمة موروثنا الثقافي بجميع أنواعه في ليبيا، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الدولية في سبيل توفير المنظمات الدولية الدعم اللازم وتقديم خبراتها حتى تتمكن المجتمعات من المحافظة على تراثها الثقافي، كما أوصى المشاركون بضرورة الاهتمام بتفعيل دور دار الكتب الوطنية ببنغازي، حتى يتم الحفاظ على التراث الثقافي المطبوع في ليبيا، إلى جانب التواصل والتنسيق بين مراكز التوثيق والمعلومات في كل القطاعات بالدولة ذات العلاقة لتجميع الوثائق المادية والمعنوية وتوثيقها، مع ضرورة توفير الموارد البشرية المؤهلة والتقنية الحديثة لمركز التوثيق والمعلومات ووضع لوائح وتشريعات وقوانين خاصة بالتوثيق الثقافي.

كما أكدت الندوة على دعوة مركز البحوث والمعلومات والتوثيق بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية إلى إنشاء مستودعات رقمية لكل أنواع الموروث الثقافي الليبي، مع الدعوة إلى إقامة مؤتمر علمي بخصوص الموروث الثقافي الليبي بجميع أنواعه المطبوع وغير المطبوع، المادي وغير المادي.

جانب من فعاليات الندوة (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)

جانب من فعاليات الندوة (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)

جانب من فعاليات الندوة (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)

جانب من فعاليات الندوة (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)