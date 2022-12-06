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التونسية مفيدة فضيلة تستعد لفيلمها الجديد «مواسم جنات»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 02:30 مساء
التونسية مفيدة فضيلة تستعد لفيلمها الجديد «مواسم جنات»
المنتجة والفنانة التشكيلية التونسية مفيدة فضيلة (خاص لـ بوابة الوسط)
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تستعد المنتجة والفنانة التشكيلية التونسية مفيدة فضيلة لتقديم فيلمها الجديد «مواسم جنات» مع المخرج التونسي مهدي هميلي، وذلك بعد مشاركتها الأخيرة ضمن لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

ووصفت مفيدة علاقتها بـ«القاهرة السينمائي» والذي يعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، بأنها علاقة خاصة ومميزة، معربة عن سعادتها وفخرها بمشاركتها الأخيرة، وفقا لبيان.

وحيت فضيلة مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي على ثقتيهما فيها وعلى مساحة الحرية التي عملت فيها هي ولجنة التحكيم طوال فعاليات الدورة الأخيرة.

وكشفت المنتجة التونسية اهتمامها بأفلام السينما العربية وتحولاتها في الفترة الأخيرة، فهي قد أصبحت موجودة في المهرجانات العالمية بمضامينها الجريئة المثيرة للجدل، على حد وصفها.

وعن تجربتها كعضو لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، أكدت مفيدة أن المهمة كانت صعبة، لأن المسؤولية محملة بعديد التساؤلات حول صناعة الأفلام العربية الحديثة من خلال أهمية السيناريو والإخراج والإنتاج، مشيرة إلى أن تركيزها كان منصبا على الرؤية المختلفة لمعالجة القصة وتوظيف لغة سينمائية بها ابتكار فني وصدق للمشاهد.

وأضافت: «كان مهما جدا تنوع خبرات لجنة التحكيم من إخراج وإنتاج وتصميم أزياء وفنون بصرية والاهتمام بالقيمة الفنية لكل فيلم ومدى توظيف السيناريو والحبكة الدرامية بأسلوب إبداعي وسرد مختلف وفريد كعمل يحمل قيمة فنية وابتكار فني».

أطياف
وأشارت المنتجة التونسية إلى أنها شاركت في الدورة الأخيرة لـ«القاهرة السينمائي» أيضا من خلال أيام القاهرة لصناعة السينما، بفيلمها «مواسم جنات» للمخرج مهدي هميلي، والذي حاز جائزة «ذي سال ستوديو».

كما عبرت مفيدة عن سعادتها بلقاء المخرج المجري الكبير بيلا تار، واصفة هذا اللقاء بأجمل شيء حصل لها في المهرجان، كاشفة أنها تحدثت معه مطولا عن المجازفة في السينما ورؤية المخرج وهو السؤال الذي طالما راودها.

- تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة»

ولفتت فضيلة إلى أن مشاركة هذا العام بـ«القاهرة السينمائي» لم تكن الأولى، حيث شاركت العام الماضي في الدورة الثالثة والأربعين بفيلم «أطياف» للمخرج مهدي هميلي أيضا، والذي شهد عرضه الأول بالعالم العربي ضمم قسم آفاق السينما العربية وفاز بجائزة أحسن أداء تمثيلي للممثلة عفاف بن محمود.

وكان فيلم «أطياف» قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان «لوكارنو السينمائي» بسويسرا، حيث نافس في مسابقة صُناع أفلام الحاضر، وشارك بعدها في مهرجان «زيوريخ السينمائي»، المهرجان الدولي للفيلم الفرنكفوني بنامور، مهرجان «فالنسيا السينمائي لأفلام البحر المتوسط» ومهرجان «سينما البحر الأبيض المتوسط الدولي» في مونبلييه.

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