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بوشناف يحاضر عن علاقة الفن التشكيلي بالمسرح

طرابلس - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 01:55 مساء
بوشناف يحاضر عن علاقة الفن التشكيلي بالمسرح
الأديب منصور بوشناف (تصوير: مهند سليمان)
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ألقى الناقد منصور بوشناف، السبت، محاضرة في ضيافة المعهد العالي لتقنيات الفنون، أدارها الشاعر محمد الدنقلي، تحدث خلالها عن علاقة فن التشكيل بالمسرح.

وأشار إلى فن السينوغرافيا كمدخل لموضوعه، إذ يعنى الأخير بفن تكوين المشهد المسرحي من حيث الرسم والإضاءة والموسيقى والملابس والممثلين.

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وأضاف أن عناصر الفن المسرحي كانت موجودة معنا منذ بدايات الحياة، إذا ما نظرنا إليها كديكور وموسيقى وما يتصل بها من أضواء وظلال، إذ لم تكن جامدة ولا ميتة، بل حية تولد وتنمو وتتطور.

وأوضح أن فن السينوغرافيا كان متواصلًا ومتألقًا على صعيد كوني قبل وجود الإنسان الممثل على المسرح الأرضي، كما أن المساحة الفارغة عجت بعناصر العرض المسرحي الكبير حتى قبل هبوط أبونا وأمنا بطلي الكوميديا الإنسانية مثلما سماها «إنرو دو بلزاك» لاحقًا.

التنصيب كفن
وتحدث بوشناف عن التنصيب كفن ما بعد حداثي ترسخ كفن مستقل سنة 1970يركز على تصوير الفضاء بشكل ثلاثي الأبعاد، أي خلق فضاءات جديدة بأشكال مختلفة زمانًا ومكانًا، والتركيز على الإحساس بدل الفكرة.

وأشار إلى أن المستقبلين الطليان أنتجوا وقدموا أعمالًا مزجت بين الطقس والعمل الفني بنثر الألوان في فضاء التنصيبات وبإشعال الأضواء، ووجدوا أنفسهم يجربون أعمالهم التشكيلية عبر مسرح تجريبي.

الشاعر محمد الدنقلي (تصوير: مهند سليمان)
الشاعر محمد الدنقلي (تصوير: مهند سليمان)
جانب من الحضور (تصوير: مهند سليمان)
جانب من الحضور (تصوير: مهند سليمان)
جانب من الحضور (تصوير: مهند سليمان)
جانب من الحضور (تصوير: مهند سليمان)
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