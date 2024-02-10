«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا

القاهرة - بوابة الوسط

قرر تحالف أسطول الحرية الدولي، إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر، بسبب العدوان الإسرائيلي المجرم على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتحالف أسطول الحرية الدولي، يضم عددًا كبيرًا من منظمات المجتمع المدني الدولية والناشطين، بينها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، وعقد التحالف مؤتمرًا صحفيًا، يوم السبت، في مقر هيئة الإغاثة الإنسانية بإسطنبول حول استعداداته لإيصال مساعدات إلى غزة، بحسب «المركز الإعلامي الفلسطيني».

الانطلاق إلى غزة بحرًا

وأكد التحالف، في بيان خلال المؤتمر الصحفي، أنه سينطلق إلى غزة بحرًا لإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمميت على القطاع. وأشار البيان، إلى أن أسطولاً سينطلق قريبا بهدف إيصال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الطارئة مباشرة إلى الفلسطينيين في غزة.

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بدوره، قال رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية بولنت يلدريم، في كلمة، إنّ «إسرائيل» تواصل الحصار وتزيد مجازر غزة رغمًا عن العالم أجمع، وأشار يلدريم، إلى أن أسطول الحرية يسعى لرفع الحصار عن غزة، ومنح العالم الإسلامي والمجتمع الدولي فرصة من أجل إيجاد الحلول.

ارتفاع شهداء غزة

ولليوم 127 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 28064 شهيدا، وإصابة 67611 جريحا آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.