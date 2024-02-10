بينهم «إسرائيل».. بايدن يمهل الحاصلين على تمويلات عسكرية 45 يومًا ويهدد بوقف المساعدات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مذكرة مساء الخميس الماضي يطلب فيها من الدول التي تتلقى تمويلًا عسكريًا من الولايات المتحدة «إثبات أنها تتبع القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان»، وهو ما قد يمس الاحتلال الإسرائيلي، في حال لم يرد خلال المهلة الممنوحة والمقدرة بـ45 يومًا.

وتزامن توقيت المذكرة مع مؤتمر لبايدن تلقى فيه أسئلة الصحفيين حول الوضع في غزة، إذ قال إن «رد إسرائيل فاق الحدود بكثير».

الإدارة الأميركية: نهتم بحياة الأبرياء!

ومنذ أسابيع، يضغط صحفيون على البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن قدرتهم على تقييم ما إذا كانت «إسرائيل» تتبع القانون الدولي، حيث لم تكن هناك إجراءات تقييم رسمية.

وكرر مسؤولو الإدارة الأميركية أن «مقتل حياة بريئة واحدة هو عدد كبير للغاية»، لكنهم لم يصلوا إلى حد الإشارة إلى أن «إسرائيل» تنتهك القانون الدولي.

وذكرت جريدة «واشنطن بوست» في وقت سابق أن أعضاء في الكونغرس أعربوا عن قلقهم بشأن انتهاكات تل أبيب لحقوق الإنسان.

اعتراضات على نقل أسلحة أميركية للاحتلال

وبقيادة النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان)، أصدر العديد من الأعضاء الديمقراطيين التقدميين رسالة إلى بايدن ومكتب محاسبة الحكومة يطلبون فيها تقييم امتثال وزارة الخارجية لقوانين «ليهي» وسياسات نقل الأسلحة التقليدية فيما يتعلق بالمساعدة الأمنية للحكومة الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى بايدن: «نكتب اليوم بخصوص عمليات نقل الأسلحة المستمرة التي تقوم بها إدارتك إلى الحكومة الإسرائيلية على الرغم من وجود أدلة كثيرة على أن عمليات النقل هذه تنتهك القانون الأميركي والدولي بشكل صارخ وتستخدم في ارتكاب جرائم حرب».

وتستشهد الرسالة بتعليق صدر في 5 يناير الماضي من الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قال فيه إنه ليس على علم بأي تقييمات تجريها الحكومة الأميركية لتحليل امتثال «إسرائيل» للقانون الدولي.

تقارير سنوية مطلوبة

وتتطلب مذكرة بايدن من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أن تزود وزارة الخارجية والكونغرس بتقارير شاملة كل سنة مالية تحتوي على تفاصيل عن أي انتهاكات مزعومة للقانون، وتفسيرات للأعمال العسكرية المعنية، والعملية المتخذة لتقييم شرعية اتخاذ تلك القرارات.

وبالنسبة للدول المنخرطة بشكل نشط في نزاعات مسلحة، تشترط المذكرة تقديم التقييم الأول في غضون 45 يوما، بداية من الثامن من فبراير. وإذا لم يتم استلامه خلال هذا الإطار الزمني، فسيتم إيقاف نقل المواد والخدمات الدفاعية موقتا حتى يجرى الحصول على الضمانات المطلوبة.

وتقول المذكرة: «من أجل التنفيذ الفعال لبعض الالتزامات بموجب قانون الولايات المتحدة، يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على فهم مناسب لالتزام الشركاء الأجانب بالقانون الدولي، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».

إذا ثبتت مصداقية تقارير الانتهاكات، فمن الممكن تعليق المواد أو الخدمات الدفاعية.

وووفقاً للمذكرة، فيما يتعلق بالقانون الدولي، تتطلع الولايات المتحدة إلى «قانون مسؤولية الدولة وامتثال شركاء الولايات المتحدة للقانون الإنساني الدولي في تقييم مشروعية المساعدة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الشركاء العسكريين والعمليات المشتركة معهم».

لا معايير جديدة في مذكرة بايدن

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن المذكرة صدرت بعد اجتماعات مع الكونغرس.

وقالت جان بيير «أريد أن أكون واضحة: لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة، ونحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية، وهذا ليس ما ورد في هذه المذكرة، وبدلاً من ذلك، فإننا نوضح علناً المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة».

وأوضحت جان بيير إن الجديد هو التقرير السنوي الذي سيقدم إلى الكونغرس، مضيفة أن هذا يتماشى مع «المحادثات التي أجراها البيت الأبيض مع أعضاء الكونغرس أثناء محاولتهم العمل معًا بطريقة منطقية وتدفع الأمور إلى الأمام».

وقالت السكرتيرة الأميركية إن «البيت الأبيض أطلع إسرائيل على هذه المذكرة، فيما أعلن مسؤولوها استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات».