استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الخميس، استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني.

وقالت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك مقتضب، إن الأسير هو محمد أحمد راتب الصبار (21 عامًا)، وهو من بلدة الظاهرية بالخليل، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

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وأوضحت البيان، أنّ الشهيد كان معتقلًا إداريا منذ مايو 2022، وكان آخر أمر إداري صدر بحقّه في نوفمبر 2023، لمدة أربعة أشهر.