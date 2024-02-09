أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الخميس، استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني.
وقالت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك مقتضب، إن الأسير هو محمد أحمد راتب الصبار (21 عامًا)، وهو من بلدة الظاهرية بالخليل، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».
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وأوضحت البيان، أنّ الشهيد كان معتقلًا إداريا منذ مايو 2022، وكان آخر أمر إداري صدر بحقّه في نوفمبر 2023، لمدة أربعة أشهر.
اغتيال 8 أسرى في سجون الاحتلال
ومنذ السابع من أكتوبر، اغتال الاحتلال الإسرائيلي 8 أسرى في سجون الاحتلال، آخرهم الأسير محمد راتب الصبّار، وهم: سميح أبو عصب من مدينة قلقيلية، وعمر حمزة دراغمة من مدينة طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول (عامل من غزة من سكان رام الله)، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وعبد الرحمن باسم البحش من نابلس، وأسير آخر من غزة لم تعلن هويته.
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