ارتفاع خسائر المقاتلين الموالين لإيران في سورية إلى 13 قتيلا.. والسبب ضربة أميركية محتملة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد القتلى الموالين لإيران في الضربة المحتمل أن تكون أميركية بشرق سورية إلى 13 قتيلًا الجمعة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» «مقتل 13 مقاتلا موالين لإيران على الأقل» في غارات على شرق سورية، مرجحا أن تكون الضربات المستمرة أميركية.

وتحدثت وسائل إعلام أميركية مساء الجمعة عن شن الجيش الأميركي ضربات جوية على أهداف في سورية «في بداية رد انتقامي على مقتل ثلاثة من جنوده في هجوم على قاعدة في الأردن».

ولم يدل البنتاغون على الفور بأي تعليق على التقارير التي أوردتها شبكتا «فوكس نيوز» و«إيه بي سي نيوز» الإخباريتان؛ فيما نقلت «فوكس نيوز» عن مسؤول في وزارة الدفاع لم تسمّه قوله إن الضربات شنّت انطلاقا من منصّات عدة.