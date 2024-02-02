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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.131 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 01:52 مساء
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.131 شهيدا
طفلتان فلسطينيتان مصابتان جراء القصف الإسرائيلي على غزة. (صفا)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر، إلى 27.131 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 27.131 شهيدا و66.287 إصابة بعد مرور 119 يوما من العدوان الصهيوني.

ولفتت إلى أن  الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدا و148 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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