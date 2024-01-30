المغرب: تفكيك «شبكة إرهابية» تضم أربعة أشخاص موالين لتنظيم «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء أنها فككت «شبكة إرهابية» مكونة من أربعة أشخاص كانوا ينشطون في مجال تجنيد مقاتلين لفرع تنظيم «داعش» في منطقة الساحل جنوبي الصحراء.

وقال بيان صادر عن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» المختص بجرائم الإرهاب والجرائم الكبرى في المغرب إن الأشخاص الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عامًا، كانوا ينشطون في مدن طنجة والدار البيضاء وبني ملال وأنزكان في «تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم «داعش» بمنطقة الساحل جنوب الصحراء»، وفق «رويترز».

مصادرة «معدات إلكترونية ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء»

وأضاف البيان أن السلطات صادرت «معدات إلكترونية ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات بالإضافة إلى بندقية».

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وتقول السلطات المغربية إنها تنتهج سياسة استباقية في مكافحة الإرهاب، وفككت عشرات الخلايا التابعة لتنظيم «داعش» المعروف اختصارا باسم «داعش»، ومن قبله أشخاص اتهمتهم بأنهم تابعون لتنظيم «القاعدة». وتقول السلطات إن «الجماعات المتشددة في منطقة الساحل المجاورة للمغرب، تمثل أكبر خطر على البلاد».