«حماس»: لا فرصة لإطلاق الرهائن بعد رفض نتنياهو صفقة لوقف الحرب

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري إن رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شروط الصفقة الأخيرة لوقف الحرب على قطاع غزة يعني القضاء على فرص تبادل الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وقال زهري، في تصريحات نقلتها جريدة «ذا غارديان» اليوم الإثنين: «رفض نتنياهو إنهاء العدوان العسكري على غزة يعني أنه لا توجد فرصة لعودة الرهائن الإسرائيليين»، الذين يعتقد أنهم 130 رهينة.

وأعلن نتنياهو، الأحد، رفض شروط الصفقة التي قدمتها حركة «حماس» لإنهاء الحرب وتبادل الرهائن والأسرى المحتجزين لدى الطرفين، والتي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وترك الحركة على رأس السلطة هناك.

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ويواجه نتنياهو ضغوطا متنامية من الجمهور الإسرائيلي لتأمين صفقة لإطلاق الرهائن المحتجزين كافة. ومساء الأحد، قادت عائلات الرهائن احتجاجا أمام منزل نتنياهو الخاص في القدس. وقال منتدى أسر الرهائن والمفقودين الإسرائيلي إن المتظاهرين سيبقون حتى «يوافق رئيس الوزراء على اتفاق لإعادة الرهائن».

ضغوط داخلية متنامية لإطلاق الرهائن

وفي بيان منفصل، طالبت المجموعة رئيس حكومة الاحتلال «بأن يعلن بوضوح أننا لن نتخلى عن المدنيين والجنود وغيرهم من المخطوفين في كارثة أكتوبر».

وقالت: «إذا قرر رئيس الوزراء التضحية بالرهائن، فعليه إظهار القيادة ومشاركة موقفه بصدق مع الجمهور الإسرائيلي».

وبموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر في أواخر نوفمبر الماضي، جرى إطلاق أكثر من 100 من الرهائن، مقابل إطلاق 240 فلسطينيا محتجزين في سجون الاحتلال.

رفض إسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية

كما رفض نتنياهو، السبت، دعوة جو بايدن لإقامة دولة فلسطينية بعد الحرب. وقال مكتبه: «في محادثات، الجمعة، مع الرئيس الأميركي، كرر نتنياهو سياسته القائلة بأنه بعد الحرب، يجب على إسرائيل أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا، وهو مطلب يتعارض مع مطلب وقف إطلاق النار والسيادة الفلسطينية».

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 25 ألف شهيد، فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حجم قتل المدنيين بأنه «مفجع وغير مقبول على الإطلاق».