نتنياهو يعلن رفض شروط «حماس» لإنهاء الحرب والإفراج عن «الرهائن»

القاهرة - بوابة الوسط

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد شروطًا قدمتها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لإنهاء الحرب وإطلاق الرهائن والتي تتضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل وترك الحركة على رأس السلطة في غزة.

وقال نتنياهو في بيان «مقابل الإفراج عن رهائننا، تطالب حماس بوقف الحرب وانسحاب قواتنا من غزة.. وعدم المساس بحماس». وأضاف «أرفض جملة وتفصيلًا شروط استسلام حماس»، بحسب «فرانس برس».

عدوان غاشم على قطاع غزة منذ 107 أيام

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا غاشمًا على قطاع غزة منذ 107 أيام، خلَّف أكثر من 25 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، فضلًا عن نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ورفض نتنياهو، أمس السبت، تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية، بعد انتهاء العدوان على غزة.

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بينما أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن محادثات التوصل لاتفاق جديد لإطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لا تزال مستمرة، لكن ملامح صفقة لا تلوح في الأفق حتى الآن.

وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأميركية أن المنسق الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك زار العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي من أجل هذا الهدف. وفي السياق ذاته ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي أن المبعوث الأميركي ماكغورك سيزور القاهرة والدوحة هذا الأسبوع للدفع في مفاوضات الإفراج عن الأسرى.

التوصل لصفقة بشأن الأسرى

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن إدارة بايدن مقتنعة أن التوصل لصفقة بشأن الأسرى سيقود لوقف الحرب على قطاع غزة.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه يدعم أي اتفاق مهما كان مؤلمًا، حسب وصفه، يفضي في النهاية إلى إطلاق الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة. وأضاف لبيد في تصريحات أوردتها «إذاعة الجيش الإسرائيلي» أنه أكد في الكنيست ولنتنياهو شخصيًا دعمه لمثل هذا الاتفاق حتى لو كان ثمنه وقفًا لإطلاق النار.

وتشهد مدن الاحتلال الإسرائيلي العديد من المظاهرات والاعتصامات التي تطالب بإبرام صفقة تبادل للأسرى وعودة ذويهم الأسرى في غزة.