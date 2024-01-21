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«حزب الله» يستهدف 3 مواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية على الحدود اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 06:49 مساء
«حزب الله» يستهدف 3 مواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية على الحدود اللبنانية
أدخنة تتصاعد في أعقاب غارة إسرائيلية جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2023. (رويترز)
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أعلن «حزب الله» اللبناني اليوم الأحد، استهداف ثكنة «برانيت» الإسرائيلية، بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله، في بيان له، إن ذلك يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا للمقاومة، مؤكدًا استهدافه أيضًا موقع «رويسة القرن» في مزارع شبعا المحتلة، وموقع حدب البستان بالأسلحة الصاروخية.

مقتل فردين من  «حزب الله»
ذكرت مصادر أمنية أن اثنين من مقاتلي «حزب الله» قتلا اليوم الأحد في هجوم بطائرة مسيَّرة إسرائيلية على سيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان. وقالت المصادر إن تسلسلهما القيادي لم يكشف عنه بعد أحدث غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل التي استهدفت العشرات من مقاتلي حزب الله في المنطقة.

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وذكر سكان ومصادر أمنية أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع القريب من نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني، ولم تتضح هوية الأشخاص الذين استهدفهم الهجوم.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن مسيَّرة إسرائيلية نفذت عدوانًا جويًّا قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد، حيث استهدفت سيارة رباعية الدفع، بالقرب من حاجز الجيش، عند مفترق كفرا - صربين في قضاء بنت جبيل وأطلقت باتجاهها صاروخًا موجهًا، مما أدى إلى تدميرها واحتراقها واحتراق سيارة «رابيد» كانت بقربها.

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