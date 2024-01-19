المقاومة الفلسطينية تنشر فيديو لرهينة في غزة وتعلن مقتله في غارة جوية

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية في غزة مقطع فيديو اليوم الجمعة يظهر رهينة قالت إنه قتل في غارة جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وأضافت الألوية في بيان نشرته مع الفيديو أن الرهينة أصيب سابقا «إصابة متوسطة وجرت معالجته إثر استهدافه هو والمجموعة الآسرة له لكن العدو آثر استهدافه... مرة أخرى قبل أيام... وقتل رغم محاولاتنا الحثيثة لإنقاذ حياته».

والرهينة هو ضابط في قوات الاحتلال يدعى أوهاد يهلومي أمنون يعلوني، بحسب بيان مصور نشرته ألوية الناصر صلاح الدين.