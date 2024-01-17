مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، يوم الأربعاء، إن الجوع في قطاع غزة قد يودي بحياة أشخاص أكثر ممن قد يُقتلون في الحرب.
وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن الخطوات الأولى ينبغي أن تتمثل في إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.
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صندوق الاستثمار: غزة ربما تحتاج إلى 15 مليار دولار
على صعيد آخر، قال مصطفى إن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار، وذلك في ظل دخول الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يومها الثالث بعد المئة. وأضاف خلال حديثه في دافوس أن جهود إعادة الإعمار ستكون هائلة وأن الاحتياجات المالية ضخمة.
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