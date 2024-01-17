مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، يوم الأربعاء، إن الجوع في قطاع غزة قد يودي بحياة أشخاص أكثر ممن قد يُقتلون في الحرب.

وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن الخطوات الأولى ينبغي أن تتمثل في إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.

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