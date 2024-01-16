الخارجية القطرية: اتفاق بين إسرائيل وحماس لإدخال مساعدات للمدنيين وأدوية للأسرى في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الخارجية القطرية توصل «إسرائيل» و«حماس»، إلى اتفاق الثلاثاء يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين وأدوية للأسرى الإسرائيليين لدى الحركة الفلسطينية.

وأعلن الناطق الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري «نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية الصديقة، في التوصل إلى اتفاق بين (إسرائيل) و(حماس)، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرًا وتضررًا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع»، بحسب «فرانس برس».

الولايات المتحدة «متفائلة»

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق الثلاثاء، إن الولايات المتحدة «متفائلة» بشأن المحادثات التي تجرى بوساطة قطرية للتوصل إلى اتفاق جديد بين «إسرائيل» وحماس للإفراج عن «الأسرى» محتجزين في قطاع غزة.

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وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جو كيربي خلال مؤتمر صحفي «لا أريد أن أقول الكثير بما أن لدينا محادثات وكلنا أمل بأن تؤتي ثمارها قريبا».

24285 شهيدًا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24285 شهيدًا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي. فيما أفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدًا و252 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان بإصابة 61154 شخصًا بجروح فيما يظل العديد من الضحايا تحت الأنقاض، وتواصل القصف المدفعي وغارات طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 64 فلسطينيًا على الأقل وإصابة العشرات بجروح، الليلة الماضية.