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وصول مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 04:53 مساء
وصول مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج
وائل الدحدوح. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن عضو بمجلس نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الثلاثاء، وصول الصحفي الفلسطيني بقناة الجزيرة وائل الدحدوح إلى القاهرة لتلقي العلاج في مصر.

وقال عضو مجلس النقابة هشام يونس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدحدوح وصل الجانب المصري من معبر رفح قادمًا من غزة في وقت سابق الثلاثاء.

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وعبرت نقابة الصحفيين المصرية في بيان، عن «الشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج». وأشار بيان النقابة إلى أنها تواصلت معه بعد وصوله إلى مصر للاطمئنان عليه.

مجازر بحق عائلة وائل الدحدوح 
وفي الثامن من يناير، اغتُيل الصحفي حمزة الدحدوح نجل مراسل قناة الجزيرة، وائل الدحدوح، وزميله الصحفي مصطفى ثريا، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وسبق أن استُشهد أربعة من أفراد أسرة الدحدوح وهم زوجته وطفلاه وحفيده في غارة أبلغ هو بنفسه عن وقوعها، قبل أن يعلم بوفاتهم في أكتوبر الماضي. 

وعقب وصوله مصر، وجَّه الدحدوح الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية كما وجه الشكر لزملائه في قناة الجزيرة على دعمهم له، مشيرًا إلى أنه سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه، وفق نقابة الصحفيين.

وشددت النقابة المصرية على مطالبها المستمرة بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وشكرت كل أجهزة الدولة المصرية ومن بذل جهدًا للمساعدة في قضية وائل الدحدوح وعلاج الجرحى الفلسطينيين.

وفي الثالث من يناير، وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي علي توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح وائل الدحدوح للحصول على جائزة «حرية الصحافة» العام 2024 كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، فى وجه العدوان الصهيوني الغاشم، وآلة حربه الوحشية.

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