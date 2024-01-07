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«مأساة لا يمكن تصورها».. بلينكن يعلق على مقتل صحفيين في غزة أحدهما نجل وائل الدحدوح

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 10:47 مساء
«مأساة لا يمكن تصورها».. بلينكن يعلق على مقتل صحفيين في غزة أحدهما نجل وائل الدحدوح
المراسل الصحفي وائل الدحدوح. (الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد خلال زيارة لقطر إن مقتل صحفيين من قناة الجزيرة في ضربة بقطاع غزة «مأساة لا يمكن تصورها».

وتعليقًا على مقتل حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، أكد بلينكن «هذه مأساة لا يمكن تصورها وهذه حال الكثير من الأطفال والرجال والنساء الفلسطينيين الأبرياء».

بلينكن: الدحدوح يواجه مأساة حقيقية
وقال بلينكن، إنه لا يمكن أن يتخيل الفظاعة التي واجهها المراسل الصحفي وائل الدحدوح «ليس لمرة واحدة بل لمرتين». وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن ما يواجهه المراسل الصحفي لقناة الجزيرة وائل الدحدوح هو مأساة حقيقية.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم بالدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن: «أنا آسف جدًا لهذه الخسارة الفادحة»، وتابع: «حتى الآن حوالي 70 صحفيًا قتلوا في بعض المؤسسات، ومقتل صحفي واحد غير مقبول، ونحن نثمن عملكم في نقل المعلومات لنا».

واستُشهد الصحفيان مصطفى ثريا وحمزة وائل الدحدوح، جراء قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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