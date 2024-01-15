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24100 شهيد فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 11:54 صباحا
24100 شهيد فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي
قصف إسرائيلي على أحياء مدنية في قطاع غزة (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 24100 فلسطيني في المجمل وإصابة 60834 آخرين في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر. 

وقالت الوزارة إن نحو 132 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 252 آخرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب وكالة فرانس برس.

وأشارت الوزارة إلى ارتقاء «أكثر من 60 شهيدا وعشرات الإصابات» في «مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي» وقصف مدفعي على أنحاء قطاع غزة. وأوضح المصدر نفسه أن الغارات استهدفت مدينتي خان يونس ورفح الجنوبيتين ومناطق محيطة بمدينة غزة. ولفت إلى أن الضربات استهدفت خصوصا مستشفيين ومدرسة للفتيات و«عشرات» المنازل.

الاحتلال يقصف المستشفيات
وتعرضت المستشفيات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني لقصف إسرائيلي بشكل متكرر في غزة منذ اندلاع الحرب. ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لدى حماس أنفاقا تحت المستشفيات ويتهمها باستخدام المنشآت الطبية كمراكز قيادة، وهو ما تنفيه الحركة ولم يقدم الاحتلال دليلا على صدقيته.

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بعد 100 يوم على هجوم «طوفان الأقصى» توعد الاحتلال الإسرائيلي بـ«القضاء» على حماس، ويشن جيش الاحتلال منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وهجوما بريا. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23968 شهيدا و60582 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

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