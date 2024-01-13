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«الأونروا»: الحرب الدائرة منذ مئة يوم في غزة «تلطخ إنسانيتنا المشتركة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 08:25 مساء
«الأونروا»: الحرب الدائرة منذ مئة يوم في غزة «تلطخ إنسانيتنا المشتركة»
المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني. (الإنترنت)
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قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» السبت إن الحرب في غزة «تلطخ إنسانيتنا المشتركة» مع مرور مئة يوم على النزاع في القطاع المحاصر. 

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان «إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة».

وحذرت «أونروا»، السبت الماضي، من أن نحو 90% من سكان قطاع غزة نزحوا بصورة قسرية خلال ثلاثة أشهر من الحرب في أعقاب أحداث الـ7 من أكتوبر الماضي.

القطاع معرض لخطر المجاعة
وأضافت «أونروا» في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل «إكس»، أن الأمم المتحدة قد حذرت مرارًا وتكرارًا من أن القطاع معرض لخطر المجاعة، وأنه يمر بحالة طوارئ صحية عامة في الوقت الذي تبحث فيه الأسر عن الأمان.

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كما شددت الوكالة الدولية على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار بهدف إنساني، للتمكن من توفير المساعدات العاجلة وإنهاء النزوح القسري المتواصل. وأشارت إلى أن 1.4 مليون شخص يحتمون داخل منشآت الأونروا مع وجود مئات الآلاف يقيمون في جوار تلك المنشآت.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23843 شهيدًا و60317 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة إن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تجعله الأكثر إجراما ودموية عبر التاريخ، مبينًا أن الإبادة الجماعية جعلت واحدًا من بين عشرين مواطنًا في قطاع غزة إما شهيدًا أو جريحًا أو مفقودًا.

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