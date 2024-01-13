«الوقت ينفد».. القسام تعلن فقدان الاتصال بـ4 أسرى للاحتلال بغزة من 2014 (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها فقدت الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى الإسرائيليين بالقطاع منذ عام 2014.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو بثلاث لغات تحت عنوان «الوقت ينفد». وأشارت إلى فقدان الاتصال بالخلية التي تحتجز الجنود الأربعة المأسورين في غزة منذ عام 2014، وهم آلون هدار، وشاؤول آرون، ومغنيستو، وعمر.

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ووجهت حديثها للإسرائيليين: إن حكومة نتنياهو أهملتهم منذ عام 2014 ولم تعدهم، وقالت: للأسف قطع الاتصال بالخلية». وقالت: إن الاتصال لا يزال بأيدينا حول من أسروا في 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت: بالماضي والآن مرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة أبنائكم وأعزائكم. وتابعت: «لا تنسوا.. الوقت يمضي ويتلاشى».