«الجزيرة» تدين تبريرات الاحتلال «الكاذبة» بشأن اغتيال حمزة الدحدوح

القاهرة - بوابة الوسط

دانت شبكة الجزيرة الإعلامية، الخميس، اتهام جيش الاحتلال الإسرائيلي صحافيها حمزة الدحدوح بأنه كان ينتمي إلى «تنظيم إرهابي» بعد أن اغتاله في غارة جوية على غزة الأحد.

وقالت في بيان «تدين شبكة الجزيرة الإعلامية وترفض بشدة كما أنها تعرب عن استغرابها الشديد من محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة والمضللة لتبرير قتله الزميل الصحافي حمزة وائل الدحدوح وغيره من الصحافيين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان الأربعاء، أنه استهدف سيارة الصحافيين لأنهما «عنصرين إرهابيين» ينتمي حمزة الدحدوح إلى حركة الجهاد الإسلامي ومصطفى ثريا إلى حركة حماس.

واستشهد الصحفيان بصاروخين استهدفا سيارتهما في أحد شوارع مدينة رفح في جنوب القطاع، عندما كانوا عائدين من تغطية آثار غارة، كما أصيب في الغارة ذاتها صحافي ثالث والسائق.