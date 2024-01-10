استشهاد صحفية وطفلتها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس.. و«الجنائية الدولية» تحقق في جرائم بحق الصحفيين

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مصادر طبية في قطاع غزة استشهاد الصحفية هبة العبادلة مع طفلتها في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

بدورها، أكّدت «المحكمة الجنائية الدولية» الثلاثاء أنها تحقق في «جرائم مُحتملة بحق صحفيين» في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحس (أ ش أ).

وأعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» في نوفمبر الماضي أنها تقدمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، تحدثت فيها عن «جرائم حرب على خلفية مقتل صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية» للعدوان على القطاع.

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وأعلنت المنظمة غير الحكومية الاثنين أن «مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين».

وأكدت المحكمة صحة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن «تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو 2014».

وحسب أحدث إحصاء لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، فقد استشهد 109صحفيين وإعلاميين وعاملين في مؤسسات إعلامية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.