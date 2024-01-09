حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال «رداً على اغتيال العاروري والطويل»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حزب الله اللبناني الثلاثاء، أنه استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة، «في إطار الرد» على اغتيال القيادي العسكري البارز في صفوفه وسام الطويل، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، و«إخوانه ‏المجاهدين الشهداء» في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الحزب في بيان إنه استهدف «مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية».

وتابع أن هذا الهجوم جاء «في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد)».