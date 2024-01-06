92 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأُصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال المتواصل على مواقع مختلفة في قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، مع دخول العدوان يومه الـ92.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت منزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف من الوصول إليها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقصف طيران الاحتلال مدينة خان يونس، لا سيما في منطقة أصداء غرب المدينة، ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

قصف مدفعي عنيف

وتشهد مخيمات المغازي، والبريج، والنصيرات، سلسلة من القصف المدفعي العنيف، فيما اعتلى قناصة الاحتلال بعض العمارات المرتفعة، وأطلقت الرصاص صوب أي مواطن يحاول التحرك، أو النزوح لمنطقة أخرى.

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وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 امرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.