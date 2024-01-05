منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

القاهرة - بوابة الوسط

حذر منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، من أن قطاع غزة بات غير صالح للسكن، وذلك بعدما دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي الكثيف منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال في بيان اليوم الجمعة: «بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من أكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس، ويواجه سكانها تهديدات يومية على مرأى من العالم»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

أكثر من 90 ألف شخص في غزة بين شهيد وفقيد ومصاب

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم إن نحو 4% من إجمالي سكان غزة بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى.

وأبرز المرصد أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة جوًا وبرًا وبحرًا دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنى التحتية في القطاع، بنهجٍ يهدف فيما يبدو إلى تنفيذ عقاب جماعي ضد السكان، وجعل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا مكانًا غير صالحٍ للحياة، بما يدفع مئات آلاف المدنيين نحو النزوح القسري الجماعي.

من جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 1.1 مليون طفل مهددون جراء اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في غزة، مشيرة إلى أن هذه الأوضاع «تخلق حالة مميتة»، حيث سجلت «ارتفاع حالات الإسهال لدى الأطفال بـ50% في أسبوع واحد فقط، مع تعرض 90% من الأطفال دون سن الثانية الآن إلى الفقر الغذائي الحاد».