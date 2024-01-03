بعد ثلاثة أشهر من العدوان الإسرائيلي.. البيت الأبيض يقر بامتلاك حماس «قدرات كبيرة» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ما زالت تملك «قدرات كبيرة» داخل غزة بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن القضاء على التهديد العسكري الذي تشكّله حماس «هدف يمكن تحقيقه بالنسبة إلى إسرائيل»، لكنها قد لا تتمكّن من «محو المجموعة من الوجود»، بحسب وكالة «فرانس برس».

22313 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي

وبدأت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 خلّف 22 ألفا و313 شهيدا، و57 ألفا و296 إصابة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، «ارتفاع عدد الشهداء والمفقودين جراء الحرب الصهيونية على غزة إلى 29313، بينهم 9600 من الأطفال».

- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22313 شهيدا و57296 جريحا

وواصل جيش الاحتلال القصف على مخيم جباليا منذ ساعات الصباح الأولى. وأفادت مصادر صحفية بأن غارة إسرائيلية على منزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء شهداء ومصابين، منهم أطفال. كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل مدرسة في جباليا البلد، ما أسفر عن استشهاد طفل.