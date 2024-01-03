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بن غفير يجدد الدعوة لهجرة جماعية للفلسطينيين من غزة بغض النظر عن موقف واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 11:04 صباحا
بن غفير يجدد الدعوة لهجرة جماعية للفلسطينيين من غزة بغض النظر عن موقف واشنطن
اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)
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جدد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي الدعوة إلى «هجرة» الفلسطينيين من قطاع غزة بغض النظر عن رأي الولايات المتحدة التي دانت صدور مثل هذه المواقف.

وكتب بن غفير مساء أمس الثلاثاء عبر منصة «إكس» «الولايات المتحدة هي أفضل أصدقائنا، لكننا سنقوم قبل كل شيء بما هو لصالح دولة إسرائيل: هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح للسكان في الغلاف (البلدات التي احتلتها  إسرائيل القريبة من حدود القطاع) بالعودة إلى منازلهم والعيش بأمان وستحمي جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي»، وفقا لـ «فرانس برس».

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