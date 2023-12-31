150 شهيدًا و286 إصابة في 12 مجزرة إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدًا و286 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها: إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 21822 شهيدًا و56451 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في تصريحات سابقة، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 كادرًا صحيًّا من بينهم كوادر تخصصية نادرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل 99 كادرًا صحيًّا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

الاحتلال يتعمد استهداف 142 مؤسسة صحية

وأكد القدرة تعمُّد الاحتلال الإسرائيلي استهداف 142 مؤسسة صحية أخرج منها 23 مستشفى و53 مركزًا صحيًّا عن الخدمة، فضلًا عن تدميره 104 سيارات إسعاف وإخراجها عن الخدمة.

وأشار إلى شهادات المواطنين الذين أفرج عنهم أخيرًا من المعتقلات والذين يؤكدون تعرُّض المعتقلين وخاصة الطواقم الطبية للتعذيب الجسدي والنفسي القاسي والتجويع والعطش وعدم النوم والاستجواب المستمر في ظل البرد الشديد.

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وطالب المؤسسات الأممية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة وتفقد المعتقلين وخاصة من الكوادر الطبية والإنسانية والتحشيد الدولي للإفراج عنهم وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

إعادة تشغيل مستشفى الأهلي العربي

وكشف أن وزارة الصحة وطواقمها نجحت في إعادة تشغيل مستشفى الأهلي العربي وأصدقاء المريض والصحابة والحلو الدولي والعودة وعدد من مراكز الرعاية الأولية رغم المخاطر الكبيرة التي تحيط بحركة وعمل الطواقم الطبية نتيجة القصف المستمر للأحياء السكنية ومحيط المؤسسات الصحية.

وأشار القدرة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأممية الشريكة لإجراء تدخلات فاعلة وعاجلة تضمن إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.

وطالب باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية كل المستشفيات وطواقمها وتأمين طرق الوصول إليها، وخاصة مسشتفيات شمال غزة أمام حاجة 800 ألف نسمة هناك. وثمن القدرة دور الفرق الطبية الدولية التي نجحت في الوصول إلى قطاع غزة لمساندة الطواقم الطبية في المستشفيات.

مطالب بإرسال الفرق الطبية والمساعدات المطلوبة

وطالب القدرة دول العالم والمؤسسات الدولية بإرسال الفرق الطبية والمساعدات الطبية المطلوبة والمستشفيات الميدانية لانقاذ آلاف الجرحى. وحذر القدرة من مخاطر المجاعة والجفاف الذي يصيب أكثر من 1.9 مليون نازح ومشرد يفتقدون للمأوى المناسب والماء والطعام والدواء والأمان.

وأشار إلى 50 ألف سيدة حامل يعانين من سوء التغذية والمضاعفات الصحية وخاصة ذوات الحمل الخطر في مراكز الإيواء نتيجة عدم توفر مياه الشرب والنظافة والطعام والرعاية الصحية.