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رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: مقترح مصر بشأن غزة يتضمن 3 مراحل تنتهي إلى وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 07:01 مساء
رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: مقترح مصر بشأن غزة يتضمن 3 مراحل تنتهي إلى وقف إطلاق النار
شهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع. (الإنترنت)
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أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن المقترح المصري بشأن قطاع غزة يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، وأن مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية.

وقال رشوان في تصريح له اليوم الخميس إن ما تم تداوله خلال الأيام السابقة حول الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليا في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليها تتلخص حقيقته في عدة نقاط ، بحسب (أ ش أ).

محاولة تقريب وجهات النظر 
وأوضح أن مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، مشيرا إلى أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار.

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وذكر أن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، وأن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية.

لم تتلق حتى الآن أي ردود 
وأضاف ضياء رشوان أن مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية، وأنه عند ورود الردود من الأطراف المعنية سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي.

ودعا رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في نهاية تصريحاته كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا المقترح المصري، والعودة للمصادر المصرية الرسمية لاستيضاح كل جديد.

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