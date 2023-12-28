الباعور يقدم للمنفي إحاطة كاملة عن جولاته الخارجية والمتعلقة بالعدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس في مكتبه بمقر ديوان المجلس بطرابلس المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن «الباعور قدم للمنفي إحاطة كاملة عن زياراته الخارجية لعدد من الدول وحضوره لبعض اللقاءات الدولية، وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعدوان على غزة».

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وشارك الباعور ممثلا عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة منذ السابع من أكتوبر الماضي في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية والتي ركزت على مناقشة تداعيات العدوان على قطاع غزة.