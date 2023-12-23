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«حماس» تعبر عن صدمتها من اجتماع قادة مسيحيين برئيس الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 02:43 مساء
«حماس» تعبر عن صدمتها من اجتماع قادة مسيحيين برئيس الاحتلال
من اجتماع أساقفة وزعماء كنائس في القدس، مع رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ. (الإنترنت)
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عبر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باسم نعيم، السبت، عن صدمة حركته من صور القادة المسيحيين وهم يجتمعون مع رئيس كيان الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، ويأخذون الصور التذكارية معه بمناسبة أعياد الميلاد.

وأضاف نعيم، أن صدمة حماس من القادة المسيحيين تأتي في الوقت الذي لم يتحدث أي منهم بما يمر به شعبنا من أوقات عصيبة بسبب جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال، بعد شرعنتها من قيادتهم وفي مقدمتهم رئيس الكيان، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

والجمعة، اجتمع أساقفة وزعماء كنائس في القدس، مع رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، في الوقت الذي تتعرض غزة لعدوان مستمر وحرب إبادة من الاحتلال لم تتوقف منذ 78 يومًا، خلفت أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف مصاب.

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أضاف نعيم أن «جيش الاحتلال دمر كل شيء فلسطيني بما فيه المساجد والكنائس، وقتل الجميع دون أن يميز بين مسيحي ومسلم»، موضحا «تجمعنا بأشقائنا المسيحيين وحدة المعاناة ووحدة المصير ووحدة الميدان في مواجهة هذا الاحتلال».

«لا يمثلون أبناء الشعب الفلسطيني»
واختتم نعيم بقوله: «نعتقد أن هذه القيادة المسيحية، بهذا السلوك، لا تمثل أبناء الشعب بكل طوائفه، ولا تعبر عن الرسالة التي يحملونها من وطن المسيح عليه السلام».

وكان «مجلس رعوي كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك» برام الله قد أصدر، أمس الجمعة، بيانا شجب واستنكر فيه لقاء رؤساء الكنائس المسيحية في القدس برئيس الاحتلال.

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