«حماس»: قرار مجلس الأمن حول المساعدات الإنسانية «خطوة غير كافية»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حركة «حماس» إن قرار مجلس الأمن حول زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خطوة «غير كافية».

وأوضحت الحركة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم الجمعة، أن القرار «لا يلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة»، في إشارة إلى جرائم الاحتلال المستمرة منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر.

ودعا قرار مجلس الأمن إلى زيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة.

واتخذ القرار بعد مفاوضات شاقة، وجرى اعتماده بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو «كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق إلى غزة»، واتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد، و«تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية».