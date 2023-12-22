  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى ويعيق وصول المصلين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 11:35 صباحا
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى ويعيق وصول المصلين
المسجد الأقصى المبارك، (الإنترنت)
alwasat radio

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من المواطنين من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة، للأسبوع الـ 11 على التوالي.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة من دخولها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

إغلاق محيط البلدة القديمة
وقالت محافظة القدس، في بيان صدر عنها، إن الاحتلال أغلق محيط البلدة القديمة بحواجز ونشر قوات كبيرة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

- الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى ويقمع المصلين قرب البلدة القديمة

يذكر أن القوى الوطنية والإسلامية في القدس أطلقت دعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى اليوم، كما حث نشطاء المواطنين على التوجه إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه، في ظل الهجمة الاستعمارية والتهويدية غير المسبوقة التي يتعرض لها.

يأتي ذلك فيما يتعرض قطاع غزة المحاصر، لهجمة صهيونية وعدوان غاشم لليوم الـ77 والذي خلف أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة

مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»

«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023

قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب

إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب
داخل العدد 422: المشروطية تهدد «الخماسية».. وقلق أممي من اعتقالات ليبيا

داخل العدد 422: المشروطية تهدد «الخماسية».. وقلق أممي من اعتقالات ليبيا
بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي بنغازي بـ«دورينا»

بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي ...
هيومن رايتس ووتش: «ميتا» تقمع الأصوات الداعمة للفلسطينيين

هيومن رايتس ووتش: «ميتا» تقمع الأصوات الداعمة للفلسطينيين
التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»
«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص

«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي

رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية

الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم

المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم
كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي

كاريكاتير خيري - مبادرة باتيلي
صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر

صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد ...
خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا

خطة جديدة لإطلاق مسابقة أوروبية جديدة بمشاركة 64 ناديا
خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية

خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حماس: محاولات القضاء على الحركة «محكوم عليه بالفشل»
حماس: محاولات القضاء على الحركة «محكوم عليه بالفشل»
الأمم المتحدة تصف الحرب في السودان بـ«أكبر أزمة نزوح في العالم»
الأمم المتحدة تصف الحرب في السودان بـ«أكبر أزمة نزوح في العالم»
بعد التأجيل ثلاث مرات.. مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار بشأن غزة
بعد التأجيل ثلاث مرات.. مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار ...
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتخطى 20 ألف شهيد
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتخطى 20 ألف شهيد
صحيفة «إسرائيلية»: حماس تصر على الإفراج عن 3 قادة بينهم البرغوثي وسعدات
صحيفة «إسرائيلية»: حماس تصر على الإفراج عن 3 قادة بينهم البرغوثي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان...
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة ......
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: استئناف القتال في غزة كارثي
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: استئناف القتال في غزة ......
المزيد
الاحتلال يعلن سحب «نخبة» جولاني من قطاع غزة.. و«تحرير فلسطين»: المقاومة سحقته
الاحتلال يعلن سحب «نخبة» جولاني من قطاع غزة.. و«تحرير ......
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى ويعيق وصول المصلين
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى ويعيق ......
77 يوما من العدوان.. عداد الموت لا يتوقف في قطاع غزة مع استمرار المجازر «الإسرائيلية»
77 يوما من العدوان.. عداد الموت لا يتوقف في قطاع غزة مع ......
صحيفة «إسرائيلية»: حماس تصر على الإفراج عن 3 قادة بينهم البرغوثي وسعدات
صحيفة «إسرائيلية»: حماس تصر على الإفراج عن 3 قادة بينهم ......
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتخطى 20 ألف شهيد
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تتخطى 20 ألف شهيد...
المزيد