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الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى ويقمع المصلين قرب البلدة القديمة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 01:55 مساء
الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى ويقمع المصلين قرب البلدة القديمة
حواجز للاحتلال لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى. (وفا)
alwasat radio

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين في حي وادي الجوز وقرب باب الأسباط بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وذلك للجمعة السادسة على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوت الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع والعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المصلين، ولاحقتهم واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وأشارت إلى أن أعدادا قليلة من المصلين تمكنت من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، بعد فرض الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين إلى البلدة القديمة وللمسجد الأقصى المبارك.

مواجهات بين شرطة الاحتلال والمصلين
وهذه هي الجمعة السادسة التي يقمع فيها الاحتلال المصلين، أثناء قيامهم بالصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور البلدة القديمة، بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى.

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واندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال والمصلين عند باب الأسباط، قدفع المصلون خلالها الحواجز في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى.

حواجز للاحتلال لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى. (وفا)
حواجز للاحتلال لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى. (وفا)
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة قرب البلدة القديمة بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى. (وفا)
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة قرب البلدة القديمة بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى. (وفا)
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة قرب البلدة القديمة بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى. (وفا)
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة قرب البلدة القديمة بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى. (وفا)
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