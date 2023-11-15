مستعمرون يدنسون باحة الأقصى وشرطة الاحتلال تفجر منزلا في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم عشرات من المستعمرين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء بحماية شرطة الاحتلال.



وقال مصلون في المسجد إن المستعمرين اقتحموا المسجد من باب المغاربة وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد الطلبة وفتشتهم وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.



في هذه الأثناء أقرت شرطة الاحتلال بتفجير منزل فلسطيني زعمت أنه نفّذ هجوما في إحدى مستوطنات القدس الشرقية المحتلة في يناير 2023 أدى لمقتل سبعة أشخاص، وفق وكالة «فرانس برس». وفي قرية شقبا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أعلن جيش الاحتلال هدم منزل فلسطيني ثانٍ بزعم انتمائه للمقاومة الفلسطينية.



وتتزامن الجرائم الإسرائيلية في القدس مع جريمة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال في وقت مبكر الأربعاء حين اقتحم جنوده مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد حصاره لمدة ستة أيام، وأطلق النار على كل من حاول الخروج منه فيما تركت الجثث للكلاب الضالة تنهشها في العراء. كما احتجزت قوات الاحتلال الكوادر الطبية الموجودة في المستشفى الذين رفضوا مغادرته وترك الحالات فيه، وأكد عدد منهم تدمير القوات مخزن الأدوية ومكاتب فيه خلال الاقتحام الدموي.



السلطة الفلسطينية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء في بيان إن «اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف». وحملت «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون الموجودون في المجمع»، مطالبة بـ«تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم».

يشار إلى أن المجمع الطبي بمستشفى الشفاء تأسس قبل نكبة العام 1948 بعامين، ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه نحو 25% من العاملين في المستشفيات في قطاع غزة. ومع العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي وحرب الإبادة الصهيونية بات ممتلئا بآلاف الجرحى والمرضى على نحو فوق طاقته الاستيعابية التي تبلغ بين 500 و700 سرير، مع استمرار استقبال المزيد منهم.