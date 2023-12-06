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إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 09:16 صباحا
إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بمقر الحكومة في مدريد 29 مايو 2023. (أ ف ب)
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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن توجه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية «مستمر حتى لو لم تحصل على الدعم الكافي داخل الاتحاد الأوروبي»، مطالبا قادة الاتحاد الأوروبي بالكف عن سياسة ازدواجية المعايير.

ورأى سانشيز أن إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يرتكز على حل الدولتين، مؤكدا أن حل الصراع القائم بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، يصب في مصلحة أوروبا أخلاقياً وجيوسياسياً خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة مدريد، الثلاثاء، حسب «وفا».

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وأوضح سانشيز أنه «يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولاً، من أجل انعقاد مبادرة مؤتمر السلام الدولي بقيادة إسبانيا».

أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية
ولفت إلى أن «أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد».

وتابع: «الأمر يستحق بذل جهودٍ لاتخاذ مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بفلسطين، وإذا لم يحدث ذلك فإن توجه إسبانيا للاعتراف بفلسطين مستمر».

وانتقد الاتحاد الأوروبي قائلا إنه «إذا ظل صامتا حيال انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان واحتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية، فإنه سيواجه خطر العزلة في المجتمع الدولي، ويجب على أوروبا مراجعة سياساتها».

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