الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن أهالي الأسرى الأطفال المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، قولهم إن إدارات المدارس التابعة لما تسمى وزارة المعارف وبلدية الاحتلال في القدس، رفضت عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة- القدس، إن عددًا من الأهالي في أحياء سلوان، والعيسوية، وصور باهر، أفادوا بأنّ إدارات هذه المدارس رفضت عودة أطفالهم المحررين إلى مقاعدهم الدراسية، وطلبت منهم الانتظار لحين البت النهائي بالقضية.

وأضاف المركز أن هناك نحو 50 طفلاً محررًا في صفقة التبادل الأخيرة وأطفالاً آخرين اعتقلوا لعدة ساعات أو أيام، معممة على إدارات المدارس التابعة لما تسمى وزارة المعارف وبلدية الاحتلال في القدس، لضمان عدم عودتهم إلى الدراسة حتى اشعار آخر.

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الاحتلال يعتقل فتاة جنوب القدس المحتلة

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، فتاة من قرية صور باهر، جنوب القدس المحتلة.

وأفادت وكالة «وفا» عن مصادر محلية في البلدة، قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة وفاء ياسر عبد ربه (26 عامًا) من منزلها.