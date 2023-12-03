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«القسام» تعلن تصفية 8 جنود إسرائيليين في تفجير حقل ألغام شرق خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 09:08 مساء
«القسام» تعلن تصفية 8 جنود إسرائيليين في تفجير حقل ألغام شرق خان يونس
المقاومة الفلسطينية خلال مواجهات قوات الاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)
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أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم الأحد، تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود حيث جرت تصفيتهم جميعًا.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب: «تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود، وبعدها جرى الإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة من مسافة صفر شمال شرق مدينة خان يونس». وتواصل المقاومة الفلسطينية في غزة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة داخل القطاع وقصف مستوطنات الغلاف، وذلك مع اقتراب العدوان إتمام شهره الثاني.

رشقة صاروخية
وفي وقت سابق، قالت «كتائب القسام» إنها استهدفت جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مستوطنة «ماجين» برشقة صاروخية، وقصفت تجمعًا لجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون، وتجمعًا آخر شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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وقبل ساعات، استهدفت عناصر كتائب القسام قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات. وذكرت الكتائب في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليغرام»، أن عناصرها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة، وأجهزوا على عدد من جنود القوة.

المقاومة تخوض  اشتباكات في محاور عدة
وأعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها: تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.

وأفادت كتائب القسام، صباح الأحد، باستهداف عناصرها لـ5 آليات إسرائيلية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف «الياسين 105»، مؤكدة تدمير 3 آليات بشكل كامل. كما كشفت الكتائب عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديًا إسرائيليًا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

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