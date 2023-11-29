التلفزيون المصري: وصول أسيرتين روسيتين أفرجت عنهما حماس إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت امرأتان روسيتان كانتا لدى حركة حماس، وجرى الإفراج عنهما في قطاع غزة، الأربعاء، إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت حماس، في بيان، بأنها سلمت كلا من يلينا تروبانوف (50 عاما) وإيرينا تاتي (73 عاما) للجنة الدولية للصليب الاحمر، بعدما أفرجت، الأحد، عن رون كريفوي، وهو إسرائيلي روسي في الخامسة والعشرين، «استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديراً للموقف الروسي الداعم القضية الفلسطينية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومع توقع تمديد الهدنة في قطاع غزة للمرة الثالثة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، سلمت حماس، اليوم، دفعة الأسرى المقرر الإفراج عنها للصليب الأحمر الدولي ضمن اليوم السادس من عملية تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

تمديد الهدنة خلال الساعات المقبلة

يأتي ذلك بينما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، أن بلاده «متفائلة للغاية» بإعلان تمديد الهدنة خلال الساعات المقبلة. وقال ماجد الأنصاري لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «نأمل أن نتمكن في غضون ساعات قليلة من إطلاق الدفعة الأخيرة من المحتجزين، وأن نكون قادرين أيضاً على إعلان تمديد الهدنة».

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وأضاف: «متفائلون للغاية بأننا سنعلن أخبارا جيدة اليوم»، لافتاً إلى أن المفاوضات مستمرة، وأن أي تمديد جديد سيكون بمعايير الاتفاقات السابقة نفسها.

أفضى اتفاق الهدنة، الذي جاء بعد أسابيع من الوساطات المصرية والقطرية والأميركية، حتى الآن إلى إطلاق نحو 180 فلسطينياً من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن 66 إسرائيلياً من النساء والأطفال أيضاً، فضلاً عن عدد من الأجانب.