الخارجية القطرية تؤكد إطلاق 39 من النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الخارجية القطرية إطلاق 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

وأشار الناطق باسم الوازرة محمد الأنصاري، في منشور عبر منصة «إكس»، إلى إطلاق 13 رهينة من الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى عشرة تايلنديين وفلبيني.

إطلاق الأسرى وفق اتفاق الهدنة

يقضي اتفاق الهدنة بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة أربعة أيام، يجري خلالها تبادل أسرى بين الاحتلال وفصائل المقاومة، بالإضافة إلى إدخال 230 شاحنة يوميا خلال الهدنة لجميع مناطق القطاع، وتوقف تحليق الطائرات الحربية والاستطلاع.

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كما منعت السلطات الإسرائيلية أي مظاهر احتفالية لإطلاق الأسرى الفلسطينيين، واقتحمت عناصر من قوات الاحتلال بيوت بعض ذويهم، لمنعهم من استقبال المهنئين.