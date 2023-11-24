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«فرانس برس»: تسليم 13 رهينة إلى «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 06:22 مساء
«فرانس برس»: تسليم 13 رهينة إلى «إسرائيل»
سيارة للصليب الأحمر خلال نقلها رهائن من قطاع غزة إلى معبر رفح، 24 نوفمبر 2023. (الإعلام الحربي لكتائب القسام)
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تسلمت الأجهزة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، 13 رهينة كانوا في قطاع غزة، حسب ما كشفه مصدر في تل أبيب لوكالة «فرانس برس».

جاء ذلك بعدما استقبل معبر رفح في مصر الأسرى الذين نقلوا عبر جمعية الصليب الأحمر، وفق ما نقلته قناة «القاهرة» الإخبارية.

إطلاق الأسرى وفق اتفاق الهدنة
يقضي اتفاق الهدنة بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة أربعة أيام، يجري خلالها تبادل أسرى بين الاحتلال وفصائل المقاومة، بالإضافة إلى إدخال 230 شاحنة يوميا خلال الهدنة لجميع مناطق القطاع، وتوقف تحليق الطائرات الحربية والاستطلاع.

بينما منعت السلطات الإسرائيلية أي مظاهر احتفالية لإطلاق الأسرى الفلسطينيين، واقتحمت عناصر من قوات الاحتلال بيوت بعض ذويهم، لمنعهم من استقبال المهنئين.

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