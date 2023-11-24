مع بدء الهدنة.. دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، وذلك مع بدء سريان الهدنة المتفق عليها بين حركة حماس و«إسرائيل» في السابعة من صباح الجمعة.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» إن 20 مصابًا من قطاع غزة وصلوا إلى المعبر للعلاج في مصر، فيما دخلت سبعة شاحنات وقود إلى القطاع المحاصر دفعة واحدة.

وتنص الهدنة على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وإطلاق 50 أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق الاحتلال معتقلين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بكمية أكبر.