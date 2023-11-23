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مصر تعلن مضاعفة المساعدات إلى غزة مع بدء سريان الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 07:24 مساء
مصر تعلن مضاعفة المساعدات إلى غزة مع بدء سريان الهدنة
قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
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أعلنت مصر مساء اليوم الخميس مضاعفة كميات المساعدات الإنسانية والسولار وإدخال الغاز إلى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مصري مسؤول قوله إنه سيتم إدخال مئات الشاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق قطاع غزة كافة خلال فترة «الهدنة الإنسانية».

وأوضح أن الهدنة في قطاع غزة تشمل وقفًا كاملا لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر تدعو الأطراف كافة إلى ضرورة الالتزام ببنود الهدنة.

- حماس: الهدنة مع إسرائيل ستبدأ في السابعة من صباح الجمعة

السيسي يعطي إشارة البدء لانطلاق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة
وقال المصدر المصري إن بنود الهدنة تتضمن الإفراج عن 13 محتجزًا بقطاع غزة من السيدات والأطفال غدًا الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وفي المقابل سيجرى الإفراج عن 39 طفلًا وسيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.

وأعطى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس إشارة البدء لانطلاق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين.

وقال الرئيس السيسي خلال فعالية «تحيا مصر .. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين» باستاد القاهرة الدولي: «بسم الله وعلى بركة الله .. قافلة مصر إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين في قطاع غزة تخفف عنهم ما أمكن».

وفي وقت سابق أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن اتفاق الهدنة الإنسانية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي سيدخل حيز التنفيذ في السابعة من صباح الجمعة، وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية القطرية عن الاتفاق.

وقالت الحركة في بيان «تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة... في تمام الساعة 7 صباحًا»، مشيرة إلى أنها «تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية» من الجانبين.

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