عشرات المستعمرين يقتحمون مجددا المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية إن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله لليوم السابع والأربعين على التوالي، أي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأمس الثلاثاء، اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.