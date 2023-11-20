وصول أول مستشفى ميداني أردني لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول صحيون في قطاع غزة الإثنين، وصول أول مستشفى ميداني أردني مع طاقم طبي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر المنصرم عبر معبر رفح عند الحدود مع مصر.

وأكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، أن المستشفى سيقام «في محيط مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع لاستقبال الجرحى والمصابين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودخلت 40 شاحنة محملة معدات وأجهزة طبية للمستشفى برفقة طاقم مؤلف من 17 شخصا، وقال زقوت «من المتوقع وصول مستشفيين ميدانيين من الإمارات وقطر وسيتم إقامتهما في جنوب القطاع».