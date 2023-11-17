أبو عبيدة: قتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير عربتين عسكريتين للاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن المقاومة نجحت في قتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير عربتين عسكريتين، بالإضافة إلى اقتحام شقة تحصن فيها جنود العدو في بيت حانون أمس الخميس وقتل من كانوا فيها.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة نقلتها شبكة الجزيرة مساء الجمعة: «مجاهدونا تمكنوا من الإجهاز على كل جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون في بناية في بيت حانون»، مشيرا إلى نجحا المقاومة خلال الأيام الأربعة الأخيرة من إعطاب 62 آلية للعدو.

واعتبر أن دخول قوات العدو إلى مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة «فضيحة للمنظومة الدولية»، مضيفا أن ما يبحث عنه (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتانياهو والاحتلال في مستشفى الشفاء مثير للسخرية، خصوصًا أنه يبحث عن السراب.

أبو عبيدة: قتلى جنود العدو أكثر مما يتوقع جمهور الاحتلال

وتابع أبو عبيدة: «نقول لجمهور العدو إن أعداد قتلاكم أكثر مما تتوقعون بكثير.. كما أن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلا».

وأكد أن المقاومة تجبر قوات الاحتلال على التراجع في عديد المحاور، مشيرا إلى استمرار انتهاكات الاحتلال وممارسة جرائمه ضد الأطفال الخدج والمدنيين.

وواصل الناطق العسكري: «أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره، ومجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع»