مجلس الأمن يصوت الأربعاء على دعوة إلى فرض هدن عاجلة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت في وقت لاحق يوم الأربعاء على مسودة قرار يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات.

وذكر بعض الدبلوماسيين أنهم يتوقعون أن يعتمد المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة القرار، لكن من المرجح أن تمتنع بعض الدول عن التصويت. ويلزم أي قرار الحصول على تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو)، بحسب «رويترز».

طالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الأربعاء باتخاذ إجراءات فورية «لكبح جماح المذبحة» الجارية في غزة، بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع الفلسطيني.

المذبحة في تبلغ غزة مستويات جديدة

وقال غريفيث في بيان «بينما تبلغ المذبحة في غزة مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم مشاهدة ذلك في حال من الصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار ويموت الأطفال الخدج ويُحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية. لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر».

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في وقت مبكر الأربعاء اقتحم جنود الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لمدة ستة أيام، وأطلقوا النار على كل من حاول الخروج منه وتركوا الجثث للكلاب الضالة تنهشها في العراء. كما احتجزت قوات الاحتلال الكوادر الطبية الموجودة في المستشفى، الذين رفضوا مغادرته وترك الحالات فيه، وأكد عدد منهم تدمير القوات مخزن الأدوية ومكاتب فيه خلال الاقتحام الدموي.

السلطة الفلسطينية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء في بيان إن «اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف». وحملت «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون الموجودون في المجمع»، مطالبة بـ«تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم».

عمليات «أونروا» «على وشك الانهيار»

وفي سياق متصل، حذر المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني اليوم الأربعاء من أن عمليات الوكالة في قطاع غزة «على وشك الانهيار» على الرغم من دخول بعض الوقود إلى القطاع في اليوم الأربعين للحرب. وكتب لازاريني على موقع إكس (تويتر سابقًا) أن «عملياتنا على وشك الانهيار ... توفير الوقود للشاحنات لن يُنقذ الأرواح بعد الآن».

11 ألفًا و451 شهيدًا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 11 ألفًا و451 شهيدًا، ونحو 31 ألفًا و700 جريح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال. وقالت إن أكثر من 3250 مدنيًا ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.

وارتقى 202 شهيد من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب إصابة أكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية، كما جرى الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.