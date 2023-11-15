قناة إسرائيلية تقر بعدم عثور جيش الاحتلال على محتجزين وأسرى في مستشفى الشفاء

القاهرة - بوابة الوسط

أقرت «القناة الـ13» الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن قوات الاحتلال التي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي فجرًا لم تعثر على أي محتجزين أو أسرى، رغم وجود معلومات استخباراتية مزعومة بهذا الشأن.

وفي محاولة منها لتبرير هذا الاقتحام الذي أثار ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة، زعمت القناة، في تقرير إخباري مقتضب، أنه جرى تهريب المحتجزين والأسرى قبيل الاقتحام، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لمدة ستة أيام، وأطلقت النار على كل من حاول الخروج منه وتركت الجثث للكلاب الضالة تنهشها في العراء.

مأساة إنسانية في مستشفى الشفاء

يشار إلى أن المجمع الطبي بمستشفى الشفاء تأسس قبل نكبة العام 1948 بعامين، ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه نحو 25% من العاملين في المستشفيات في قطاع غزة. ومع العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي وحرب الإبادة الصهيونية بات ممتلئًا بآلاف الجرحى والمرضى على نحو فاق طاقته الاستيعابية التي تبلغ بين 500 و700 سرير، مع استمرار استقبال المزيد منهم.

ويعاني المستشفى من وضع كارثي نتيجة نقص الوقود والدواء، وكثرة الجرحى، وتوافد أعداد كبيرة من المصابين، ليضاف إلى هذا كله جريمة اقتحام جيش الاحتلال المستشفى واقتحام ساحته بالدبابات وتفجير مخزن أدوية ومعدات.