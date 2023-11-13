تحمل مستشفيات ميدانية لغزة.. وصول سفينة مساعدات تركية إلى ميناء العريش

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت سفينة مساعدات تركية تحمل مستشفيات ميدانية لقطاع غزة، إلى ميناء العريش في مصر، القريب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بحسب ما أفاد مسؤول في الميناء وكالة «فرانس برس».

وهي سفينة المساعدات الأولى التي تحمل مستشفيات ميدانية لغزة تصل إلى مصر في وقت خرجت كل مستشفيات محافظة غزة عن الخدمة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة التركية، أن «السفينة التي وصلت العريش تحمل معدات وتجهيزات وسيارات إسعاف لإقامة ثمانية مستشفيات ميدانية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتقف آلاف الشحنات أمام معبر رفح البري في انتظار الدخول إلى قطاع غزة المحاصر، بينما دخل عدد قليل من الشحنات حتى الآن، في ظل رفض الاحتلال دخول المساعدات مع استمرار العدوان.