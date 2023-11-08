ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 10569 فلسطينيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن عدد شهداء الضربات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع ارتفع إلى 10569 فلسطينيا بينهم 4324 طفلا منذ السابع من أكتوبر، وفق وكالة «رويترز».

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة على الرغم من تأكيد وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعمهم «هدنات وممرات إنسانية» في الحرب على قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

المقاومة تدمر دبابة إسرائيلية

في المقابل، دمرت فصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء دبابة وأربع آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة. وتصدت كتائب عزالدين القسام لهجوم إسرائيلي في دوار التوام شمال القطاع، ما أسفر عن تدمير دبابة وثلاث آليات، حسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

كما استهدفت سرايا القدس بالقذائف والعبوات الناسفة عددا من الآليات المدرعة لقوات الاحتلال في محور غرب غزة، ما أدى إلى تدمير إحدى الآليات ووقوع إصابات محققة في جنود الاحتلال.